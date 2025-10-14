La familia, eslabón fundamental en la correcta formación de los hijos

Santa Cruz del Sur, 13 oct.- Desde el entorno familiar la correcta formación de los hijos favorece su desarrollo integral en la sociedad, de conjunto con la guía y enseñanza de los educadores, a lo que va muy ligado el quehacer de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) desde barrios y comunidades.

A partir del propio triunfo de la Revolución Cubana ha sido prioridad la atención a la niñez con la creación de los círculos infantiles, instituciones educativas donde son atendidos los pequeños desde el primero hasta el quinto año de vida, formando en ellos valores como el compañerismo, la amistad, la honestidad, entre otros.

Hace pocos años fueron creadas con igual propósito las Casitas infantiles, como apoyo vital en el crecimiento de los niños, mientras los padres de los pequeños trabajan.

Es el amor la fuente esencial que los hará ser personas de buenos sentimientos, capaces en el futuro de irrigar lo recibido de padres y formadores.

También el programa social Educa a tu hijo es una significativa herramienta en el aprendizaje de los infantes con el acompañamiento de sus progenitores. Antes de iniciar el grado preescolar comienzan a prepararse para recibir otros conocimientos elementales en su trayectoria por la enseñanza primaria.

El reciente Código de la niñez, la adolescencia y la juventud, es una norma jurídica aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Reafirma en su contenido los derechos de los más jóvenes de la sociedad a recibir atención adecuada. Muestra de la importancia que da a éstos el estado socialista de la isla en la que nacen como seres humanos libres.