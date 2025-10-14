Santacruceño Félix Valdés: “Fui soldado y machetero, me forjé como hombre y revolucionario”

Santa Cruz del Sur, 13 oct.- Félix Valdés González con apenas 20 años concluyó el servicio militar en la Columna Juvenil del Centenario. En áreas cañeras del otrora central Patria del municipio de Morón el joven campesino dejó sudores encima de las azucaradas cepas. “Fui soldado y machetero, me forjé como hombre y revolucionario”, expuso afirmativo.

Sus conocimientos de albañilería le permitieron participar en la construcción del combinado pesquero industrial Algérico Lara Correa de Santa Cruz del Sur y la empresa camagüeyana de Productos Lácteos. Tiempo después integró pelotón de maquinaria de la entidad pecuaria santacruceña para la limpieza de potreros.

Valdés González volvió a sacarle filo a la mocha al ser seleccionado por la sección sindical a la que pertenecía para incorporarse a partir de 1975 a la Brigada Jesús Suárez Gayol. “Eché abajo y de un sólo tajo mucha caña por la zona de las Quinientas en el municipio de Vertientes”, comentó.

Fue movilizado posteriormente para Los Raúles, lugar intrincado de la comunidad de Cándido González de estos predios. “Era de los primeros en entrar al cañaveral y el último en salir”, manifestó. De igual manera Félix demostró productividad y eficiencia individual en la brigada Armando Mestre que tumbó gramíneas en sitios de La Jagua.

Durante 15 años Valdés González dio aportes destacados a la producción azucarera de Santa Cruz del Sur y la provincia agramontina al picar en varias contiendas 100 Mil arrobas de caña. Por esa razón se ganó un viaje a la antigua Unión Soviética. “Cuando decía a los soviéticos que era cubano mencionaban con orgullo el nombre del Comandante en Jefe”, significó.

El machetero, que expuso sentirse parte del sector cañero, dio el paso al frente para prepararse más en la defensa desde las Milicias de Tropas Territoriales (MTT), durante jornadas de supervivencia y fuertes adiestramientos por áreas de la agramontina presa Santa Ana. En 1988 le fue impuesta la medalla por resultar destacado en la importante tarea.