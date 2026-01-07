Fuera yanquis de Venezuela, demandan murales en Montevideo

Manos solidarias dejaron grabados textos como “Fuera yanquis de América Latina”, “Fuera yanquis de Venezuela” y “Liberen a Maduro”, secuestrado por tropas estadounidenses la madrugada del 3 de enero.

Las pintadas acompañan numerosos pronunciamientos aquí de condena al ataque a Venezuela, desde el presidente Yamandú Orsi, el Consejo de Ministros, la vicepresidenta Carolina Cosse y diversas organizaciones.

Entre ellas el Frente Amplio, el Partido Comunista de Uruguay, el Capitulo Uruguayo de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, la organización Crysol, que agrupa a ex presos políticos y la central obrera PIT-CNT.

Estas y otras agrupaciones y colectivos estuvieron representados en la concentración realizada el propio sábado en la Plaza Libertad, donde se divulgó una proclama de rechazo a la intromisión de EEUU, el derecho a la soberanía de los pueblos y en defensa de la paz en el continente.

Uruguay además adhirió un comunicado conjunto con Brasil, Colombia, Chile, México y España de rechazo a la agresión estadounidense contra Venezuela y en defensa de los principios de la Carta de Naciones Unidas.

Manifestamos nuestra preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región.

Así dice la declaración, una postura conjunta que los gobiernos de esos cinco países se comprometieron a defender en los foros internacionales. (Tomado de Prensa Latina)