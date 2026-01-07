Marcha de mujeres en Venezuela exige libertad de Maduro y Cilia Flores

Venezuela, 7 ene.- Caracas fue escenario este martes de una masiva y fervorosa movilización, donde miles de mujeres venezolanas colmaron las principales calles de la capital en una marcha convocada bajo las consignas de unidad, lealtad y paz para el país.

El objetivo central de la concentración fue exigir la liberación inmediata del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y de la primera dama, Cilia Flores, tras su “secuestro” por parte de fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

La marcha, impregnada de un fuerte sentimiento patrio y de apoyo a la Revolución Bolivariana, contó con la presencia y el discurso central del ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón. Desde el epicentro de la movilización, Cabello dirigió un encendido mensaje a la multitud, en el cual subrayó el carácter histórico y fundamental de la mujer venezolana en la defensa del proceso bolivariano.

En sus declaraciones, el alto funcionario narró el momento de la incursión militar estadounidense, resaltó particularmente la valentía de la primera dama.

A Cilia no se la iban a llevar; ella dijo: ‘si se lo van a llevar a él, me tienen que llevar a mí también’. Eso es reflejo de la mujer vergataria de nuestra tierra”, afirmó Cabello al elogiar la decisión de la primera combatiente de no separarse del presidente Maduro.

Cabello fue contundente en sus acusaciones contra el gobierno de los Estados Unidos. Denunció que la administración del presidente Donald Trump cometió “terribles crímenes” durante la operación, incluido el asesinato de civiles venezolanos.

En este contexto, reiteró la posición oficial del gobierno: Nicolás Maduro no es un delincuente, sino un “prisionero de guerra secuestrado en su propia casa”.

El líder chavista hizo un llamado emocional a la memoria del fallecido presidente Hugo Chávez, estableció un paralelo y una promesa de lucha. “Nosotros perdimos al comandante Hugo Chávez y no pudimos regresarlo físicamente porque lo mataron, pero a Nicolás sí lo vamos a regresar”, sentenció.

Durante su intervención, Cabello también destacó que el rechazo a estas acciones trasciende los límites de la militancia política, y generan una ola de indignación nacional que ha unido a diversos sectores de la sociedad venezolana más allá de filiaciones políticas.

Calificó la operación como una violación flagrante de todas las leyes internacionales y la soberanía nacional.

El dirigente partidista dijo que el imperialismo “subestimó la dignidad del pueblo venezolano”, el cual, según su visión, se ha levantado de manera unánime para exigir el retorno del jefe de Estado y la diputada Cilia Flores.

Manifestó su orgullo por las “manifestaciones espontáneas” que se han registrado en todo el territorio nacional, aseguró que esta cohesión popular y la unión cívico-militar son la mayor garantía de que la Revolución Bolivariana no se detendrá, a pesar del asedio extranjero.

Finalmente, Cabello concluyó su discurso con una exaltación al papel protagónico que, a su juicio, tiene la mujer venezolana en este momento histórico, señaló que las presentes en la marcha son el “reflejo de lo que es Cilia Flores”: aguerridas, valientes y dispuestas a defender la patria.

La movilización transcurrió en un ambiente de fervor político, con consignas, banderas nacionales y del PSUV, y carteles con las imágenes de Maduro, Flores y Chávez, consolidándose como una demostración de fuerza y apoyo base al gobierno en medio de la crisis internacional desatada tras los sucesos del 3 de enero. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)