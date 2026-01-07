Canciller cubano denuncia declaraciones agresivas de EE.UU.

La Habana, 6 ene.- El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, respondió hoy con firmeza y contundencia a las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos, las cuales calificó de blasfemas, amenazantes y basadas en un total desconocimiento sobre la realidad de la isla.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el canciller cubano señaló que el mandatario norteamericano, al hacer eco de la agenda de mentiras promovida por políticos cubanoamericanos y otros grupos de interés, pretende distraer la atención de la verdadera causa del sufrimiento del pueblo cubano: la política criminal de asfixia económica y el hostil cerco recrudecido, aplicado y sostenido por sucesivas administraciones estadounidenses.

Rodríguez Parrilla enfatizó que esta política genocida, intensificada de manera deliberada, es la responsable directa de provocar graves daños y situaciones de desesperación en las familias cubanas, al obstaculizar el desarrollo normal de la economía y el acceso a recursos esenciales.

Frente a estas agresiones, reafirmó la voluntad inquebrantable de la nación: “Nuestro aguerrido pueblo, fiel a su historia de lucha, defenderá su nación frente a cualquier agresión imperialista”, declaró.

En un mensaje que resonó como una reafirmación del patriotismo y la disposición a la defensa de la soberanía nacional, el jefe de la diplomacia cubana concluyó con una rotunda proclama: “Por esta tierra, estamos dispuestos a dar nuestras vidas”.

La respuesta del Canciller reafirma la posición del Estado y el Gobierno cubano de resistir y enfrentar cualquier amenaza, al tiempo que responsabiliza a la administración estadounidense por las consecuencias humanitarias de un bloqueo económico, comercial y financiero mantenido por más de seis décadas y rechazado de manera abrumadora por la comunidad internacional. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)