Descubren un T. rex gigantesco que cazaba en las profundidades del océano (+ Fotos)

Moscú, 26 may.- Una nueva especie de dinosaurio, el Tylosaurus rex, un réptil marino clasificado como uno de los mosasaurios más grandes de la historia ha sido presentada en un nuevo estudio publicado en el Boletín del Museo Americano de Historia Natural.

Su descripción se basa en fósiles de 80 millones de años de antigüedad encontrados hace décadas, principalmente en el norte de Texas, en EE.UU. Sin embargo, no se trata de un descubrimiento reciente, pues los restos llevaban durante años sin un análisis correcto.

Mientras revisaba la colección del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, la investigadora principal del estudio, Amelia Zietlow, detectó que un fósil de mosasaurio clasificado como ‘Tylosaurus proriger’ no presentaba las características propias de la especie. Para confirmarlo, su equipo comparó la pieza con el holotipo original de Harvard, descrito hace siglo y medio.

El análisis reveló que tanto este espécimen, al que llamaron T-rex, como otros doce similares de varios museos, se corresponden, en realidad, a una especie completamente diferente. Los restos inusuales superan en tamaño a la especie T. proriger, alcanzando entre 7,6 y 13,1 metros de largo. También destacan sus dientes de sierra y una compleja estructura mandibular y cervical, lo que indica que eran depredadores formidables y letales.

Según el coautor del estudio, Ron Tykoski, además de ser enorme, aproximadamente el doble de largo que los tiburones blancos más grandes, el T. rex parecía ser un animal mucho más agresivo que otros mosasaurios. A través de nuestro estudio y examen de fósiles bien conservados recolectados en toda la región del norte de Texas, tenemos evidencia de violencia dentro de esta especie en un grado no visto anteriormente en otros especímenes de Tylosaurus, añadió.

Esta conducta violenta queda patente en un ejemplar del Museo Perot de Texas al que le falta el extremo del hocico y presenta una fractura en la mandíbula inferior. Según los científicos, estas heridas solo pudieron ser causadas por otro individuo de su misma especie.

A diferencia de la mayoría de los fósiles de T. proriger, que datan de hace unos 84 millones de años y se localizan en la actual Kansas, los restos del mosasaurio Tylosaurus rex proceden sobre todo de Texas y son 4 millones de años más recientes.

Esta vez, dado que los estudios evolutivos de estos reptiles marinos arrastraban bases de datos anatómicos con casi tres décadas de antigüedad, los expertos decidieron crear una nueva matriz desde cero, evaluando cientos de rasgos en múltiples especímenes.

De este modo, el hallazgo sugiere que aún existen ejemplares mal clasificados ocultos en colecciones científicas y museos. Según Zietlow, este descubrimiento pone de relieve la necesidad de reconsiderar las suposiciones arraigadas sobre la evolución de los mosasaurios y de modernizar las herramientas que utilizamos para estudiar estos emblemáticos reptiles marinos. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)