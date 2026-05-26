Robots humanoides en China tendrán identidad única

De acuerdo con el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, el sistema asigna a cada robot humanoide fabricado en el país un código de identidad único de cuatro segmentos para su seguimiento en todas las etapas, desde la investigación y desarrollo hasta el reciclaje.

La iniciativa fue establecida por el Comité Técnico de Estandarización de Robots Humanoides e Inteligencia Incorporada del ministerio chino, encargado de la supervisión tecnológica del sector.

El sistema busca reforzar el control regulatorio, prevenir riesgos y mejorar la rendición de cuentas en el desarrollo y uso de estos dispositivos, según las autoridades.

El director del Centro de Investigación en Tecnología de la Información del Instituto de Normalización Electrónica de China, Dong Jian, afirmó que el código integra país, empresa, producto y número de serie para garantizar trazabilidad y unicidad global.

Dong señaló que el mecanismo también permite flexibilidad a las empresas al adaptarse a sistemas de codificación ya existentes en la industria.

La plataforma ya cubre más de 100 empresas de robots humanoides en el país y ha asignado códigos a más de 200 modelos de productos.

Asimismo, se han registrado más de 28 mil robots humanoides dentro del sistema de gestión del ciclo de vida completo, de acuerdo con datos oficiales.

China se posiciona como uno de los principales países impulsores del desarrollo de la robótica humanoide, un sector estratégico vinculado a la inteligencia artificial y la manufactura avanzada. (Tomado de Prensa Latina)