Finaliza curso para personas cuidadoras en Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 21 ago.- Luego de un mes de impartir importantes contenidos por especialistas del sector de Salud Pública, finalizó este miércoles con excelentes resultados el curso para personas cuidadoras desarrollado en el Centro Comunitario de Salud Mental de Santa Cruz del Sur con la participación de 30 féminas.

Las asistentes a los encuentros residen y realizan el quehacer en la cabecera municipal y las comunidades de Cándido González, Haití y La Jagua, atendiendo esmeradamente a personas de avanzada edad que viven solos con patologías como la hipertensión arterial, diabetes, discapacidad físicas y motoras, cardiopatía vascular y renal crónica, entre otras afecciones de salud.

En los encuentros se impartieron temas relacionados al cuidado del adulto mayor y del entorno con aspectos relacionados a la higiene del vulnerable, en vivienda y cocción de alimentos y deberes del cuidador, donde es primordial la presencia de los trabajadores sociales, el médico y enfermera de la familia y los psicólogos.

Justo es resaltar que la calidad de los contenidos dados en el citado curso se debe en lo esencial a la profesionalidad de sus profesoras la Doctora en Medicina General Integral (MGI) Yanetsi Gálvez García, Asesora del Programa del Adulto Mayor en la demarcación, la trabajadora social Odelta Bazán Ramírez y la Licenciada en Psicología Ana Iris Labrada López.