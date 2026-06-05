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Son Doong: el misterioso mundo que respira bajo Vietnam

Editor Web Radio Santa Cruz

Vietnam, 5 jun.- Existe un lugar donde las nubes flotan bajo tierra, los ríos desaparecen dentro de montañas y una selva entera crece en la oscuridad.

Es la cueva Son Doong, en Vietnam, y, hasta hace apenas unas décadas, nadie fuera de una pequeña comunidad rural sabía que existía.

Se encuentra en el Parque Nacional Phong Nha-Kẻ Bàng, en la provincia vietnamita de Quang Binh. Según Guinness World Records, es la cueva más grande del planeta  por sus dimensiones internas, con pasajes de hasta 200 metros de altura, 150 metros de ancho y más de 6,5 kilómetros de longitud.

Durante millones de años permaneció aislada detrás de una espesa jungla y por el sonido intimidante de un río subterráneo. El campesino Ho Khanh la encontró accidentalmente en 1991, pero perdió la ubicación exacta hasta que, en 2009, logró guiar a un equipo de espeleólogos británicos hacia la enorme abertura escondida entre la vegetación

Los exploradores quedaron desconcertados por el tamaño del lugar. Algunos de sus salones son tan grandes que podrían contener edificios de cuarenta pisos o varias aeronaves Boeing alineadas, una desproporción geológica que convirtió a Son Doong en una referencia mundial de la espeleología . (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

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