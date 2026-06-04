Realizan santacruceños acto de homenaje por el cumpleaños 95 de Raúl Castro

Santa Cruz del Sur, 3 jul.- El acto por el cumpleaños 95 del General de Ejército Raúl Castro Ruz fue realizado este miércoles frente al busto de Lugarteniente General Antonio Maceo, ubicado en el parque central dela ciudad cabecera santacruceña, con la presencia de las máximas autoridades políticas y gubernamentales del ámbito municipal.

En ese entorno público actuaron los pequeños integrantes del Proyecto Sociocultural La Colmenita Rayitos de Amor, perteneciente a la escuela primaria Ignacio Agramonte, los que interpretaron canciones alegóricas a la fecha y expresiones de Raúl de llamado a la unidad revolucionaria.

La centenaria Banda de Conciertos dirigida por Bertila Moya Villafaña tocó para los presentes el danzón Las Guayabitas del Pinar y el popurrí Fiesta Tropical. Seguidamente el Instructor de Arte Diosbel Pedrosa Borge, cantó el tema Saberse cubano.

La jornada cerró con exposición fotográfica en el lobby del Cine-Teatro Najasa, inaugurada por Alexei Prado Prado, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en estos predios. Las instantáneas evocan visitas que hiciera el General de Ejército y el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz a este territorio en varias oportunidades. También se dio promoción al libro Raúl Castro Un hombre en Revolución del la autoría del escritor ruso Nikolai S. Leonov, y amigo personal de Raúl.