Díaz-Canel evaluó avances en sectores estratégicos de Mayabeque

Mayabeque, 21 ago.- Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, inició hoy una visita de trabajo a la provincia de Mayabeque, como parte del seguimiento gubernamental a programas clave para el desarrollo económico y social del país.

Según un hilo en la red social X de la Presidencia, la jornada comenzó en la Central Termoeléctrica Ernesto Guevara de la Serna, en el municipio de Santa Cruz del Norte, donde Yasnel Torres Ascencio, director de la planta, actualizó al mandatario sobre el mantenimiento capitalizable de la unidad generadora número dos, incluida en el Programa de Gobierno para la recuperación del sistema eléctrico nacional.

Díaz-Canel Bermúdez enfatizó en la necesidad de garantizar la calidad en cada acción técnica, incluyendo la certificación de soldaduras, y orientó prestar atención priorizada a los trabajadores involucrados en el mantenimiento.

La recuperación del sistema eléctrico es hoy la prioridad del país, subrayó.

Posteriormente el jefe de Estado se trasladó al municipio de Jaruco, donde constató el rendimiento agrícola de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Amistad Cuba-Cambodia.

Allí se interesó por la recuperación de áreas cañeras, la diversificación de cultivos, la producción pecuaria y el uso de productos biológico, al tiempo que destacó la venta directa a la población, el pago de utilidades y la roturación de tierras ociosas como prácticas que deben consolidarse.

En diálogo con el presidente de la cooperativa, Luis Pérez Gil se abordaron los avances en la producción de carne, leche, carbón vegetal y madera, así como los servicios a otras formas productivas.

“Estos son los ejemplos que no nos dejan rendirnos”, expresó el mandatario.

La visita concluyó en el Parque de naturaleza y aventuras Escaleras de Jaruco, donde Díaz-Canel supervisó el avance de la segunda etapa del proyecto de recuperación, que incluye la culminación de obras como el restaurante El Árabe y la cafetería El Mirador.

El Presidente reconoció la belleza natural del sitio y recordó la impronta del Comandante en Jefe Fidel Castro en la concepción de este enclave turístico, ubicado a 35 kilómetros de La Habana. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)