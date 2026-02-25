Filme cubano Baracoa es presentado en Roma, Italia

Rusia, 25 feb.- La película cubano italiana Baracoa es muestra del puente cultural existente entre ambos países, expresado a través del lenguaje universal del cine, destacan hoy los organizadores de un acto solidario en Roma en el que se proyectó ese largometraje.

Los espacios de la céntrica sala Nuevo Cinema Aquila resultaron insuficientes para acoger la víspera al numeroso público que acudió a la presentación de este filme, ópera prima del director Luis Ernesto Doñas, realizador de la isla radicado en esta nación europea, evento promovido por la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (Anaic).

La actividad fue presidida por el embajador cubano en Italia, Jorge Luis Cepero, y contó con la presencia del jefe de la misión de esa nación ante la Santa Sede, Leyde Rodríguez, de un amplio número de funcionarios de ese país, de otros integrantes del cuerpo diplomático, así como de representantes de organizaciones políticas y sociales.

En la presentación del largometraje, el presidente nacional de la Anaic, Marco Papacci, resaltó la importancia del mismo, como muestra de la hermandad entre ambas naciones expresada a través del arte, en momentos en los que se recrudece el criminal bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.

En medio de “esa agresión económica y política que dura más de 60 años y estrangula al pueblo cubano, la cultura no es solo un adorno sino un arma de dignidad, de soberanía”, expresó Papacci, y añadió que “en el centro de esta batalla luminosa el cine cubano es mundialmente reconocido y ninguna sanción estadounidense podrá silenciarlo jamás”.

Por su parte Cepero manifestó que “la cultura ha sido históricamente un pilar de la resistencia cubana, así lo ha demostrado nuestro pueblo, y sus artistas, por más de seis décadas frente a un bloqueo criminal”.

“El diálogo entre nuestras culturas es palpable en esta coproducción, no solo a través de su narrativa, sino también gracias al equipo mixto, artístico y técnico, que la hizo posible, integrado por italianos y cubanos”, resaltó el diplomático.

La película es un viaje, un retorno a la semilla, a la primera villa fundada y a nuestra cubanía, expresó su director a Prensa Latina, y destacó el elenco de lujo con que contó la misma, incluidos el reconocido actor italiano Giancarlo Giannini, su coterráneo Giovanni Giusto, así como los cubanos Yadier Fernández y Carlos Luis González.

En la realización de este largometraje, entre los premiados en la edición 46 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, participaron Pointmedia Italia, De la Huerta Producciones, Neos, y el Fondo de Fomento del Cine Cubano.

El sonido estuvo a cargo de Damián Rubiera, Matteo Lugara, Rainer Russo, Fernando Alba y Giancarlo Russo, la dirección de arte de Alexis Álvarez, la música original de Bárbara Llanes, el montaje de Francesco Galli y la fotografía de Lorenzo Casadio.

El embajador cubano reconoció la relevancia de esta obra, escrita por Doñas y el recién fallecido guionista italiano Filippo Ascione, la cual cuenta una “historia que habla de la amistad, la identidad, los valores y el amor”, y que “al mismo tiempo se erige en testimonio de los profundos lazos históricos y culturales que unen a Cuba e Italia”. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)