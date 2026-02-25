Impulsa Tabacuba transición energética en producción tabacalera

La Habana, Cuba. – Autoridades del Grupo Empresarial Tabacuba informaron que la producción de tabaco en Cuba avanza en la transición energética, con la instalación de sistemas de energías renovables para disminuir el consumo de combustibles fósiles, precisó el Ministerio de la Agricultura (Minag).

Durante la campaña anterior se instalaron 146 fuentes de energías limpias en sistemas de riego de productores de Pinar del Río, lo que permitió que más de la mitad de los regadíos funcionaran mediante electricidad.

Yusbislandys Chico Castillo, productor de la empresa Hermanos Saíz en San Juan y Martínez, declaró que la inversión en fuentes renovables resultó beneficiosa, pues redujo los pagos por servicio eléctrico que antes oscilaban entre ocho mil y 10 mil pesos mensuales.

En el municipio San Luis, los hermanos Yanoski y Yasiel Hernández Escobar, de la cooperativa Ramón López Peñas, adquirieron dos sistemas de riego con energía renovable: una bomba de pozo profundo y un sistema móvil solar, los que garantizaron estabilidad en el regado de las vegas y permitieron cargar triciclos eléctricos destinados al transporte del personal. (Tomado de Radio Reloj)