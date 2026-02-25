Olímpicos lideran boxeo cubano a clasificatorio centroamericano

La Cruz (90 kilogramos) y Álvarez (65 kg) llegarán a la cita regional, pactada del 11 al 16 del próximo mes, avalados por la reciente corona en la 45 Copa Independencia de Boxeo, celebrada la semana anterior en la ciudad dominicana de Santiago de los Caballeros.

Otro titular en el referido torneo, Saidel Horta (60 kilogramos) también destaca en el listado de siete pugilistas bajo las órdenes del preparador jefe, Eulises Pouyout.

Completan la escuadra nacional Alejandro Claro (55 kg), Yunier Sorsano (70 kg), Keilor García (80 kg) y Fernando Arzola (+90 kg), en el propósito colectivo de asegurar boleto en cada una de las divisiones hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

De acuerdo con la información divulgada por el medio deportivo JIT, los hombres disputarán 11 plazas en los 55, 60 y 65 kilos, así como nueve en los 70, y siete en los pesos de 80, 90 y más de 90.

El boxeo cubano intentará en la edición centroamericana de Santo Domingo, prevista del 24 de julio al 8 de agosto, superar el accionar de hace tres años en San Salvador cuando conquistaron dos medallas de oro, igual cantidad de subtítulos y cinco preseas de bronce. (Tomado de Prensa Latina)