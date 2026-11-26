Santa Cruz del Sur, 26 nov.- Una exposición dedicada a Fidel, en ocasión del décimo aniversario de su desaparición física, permanece abierta al público en las afueras del Museo de esta localidad, institución que atesora y promueve la historia patria.

Entre los elementos de la muestra sobresale la réplica del fusil con mira telescópica utilizado por el líder de la Revolución cubana en la Sierra Maestra, durante la guerra de liberación nacional contra la dictadura de Fulgencio Batista, que concluyó con el triunfo del Ejército Rebelde bajo su dirección.

La exposición también reúne fotografías en blanco y negro que recorren diferentes etapas de la trayectoria política y revolucionaria de Fidel, así como su vínculo con las ideas de José Martí y el pensamiento de Marx, Engels y Lenin. Las imágenes evocan, además, su compromiso con los sectores humildes, la justicia social, la solidaridad y la defensa de la soberanía nacional.

La muestra incluye una selección de libros y otros materiales bibliográficos que invitan a profundizar en la vida y obra del Comandante en Jefe. La iniciativa concede especial importancia a los jóvenes, con el propósito de estimular la lectura y ampliar sus conocimientos sobre la historia de Cuba.

De esta manera, el Museo de Santa Cruz del Sur se suma a las actividades de homenaje a Fidel, mediante una propuesta que acerca a los visitantes a diferentes momentos de su trayectoria y promueve el conocimiento de su legado entre las nuevas generaciones.