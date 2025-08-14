jueves, agosto 14, 2025
Al surGente de mi Pueblo

Dedican gala artística cultural al natalicio 99 de Fidel en Santa Cruz del Sur

Raúl Reyes Rodríguez

Santa Cruz del Sur, 13 ago.- La noche de este martes se realizó en la escalinata del cine Najasa la gala político cultural dedicada a homenajear al líder de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz la víspera de su natalicio 99, a la que asistieron las máximas autoridades políticas, gubernamentales y trabajadores de distintos sectores del territorio santacruceño.

Los presentes disfrutaron del espectáculo organizado por la dirección de la Casa Municipal de Cultura Olga Alonso, donde prevaleció la creatividad, el talento y buen hacer de los artistas de la institución por la fecha tan significativa para todos los cubanos como es la del 13 de agosto.

A través de las declamaciones, la danza y las canciones interpretadas por  Diosbel Pedrosa Borge, presidente de la Brigada José Martí de Instructores de Arte, se evidenció cuán presente está el invicto Comandante en Jefe en la cultura y el alma de los que siempre lo recuerdan y hablan de él en presente, nunca en pasado.

Este miércoles en la mañana se realizó un acto en la comunidad de Cándido González para recordar el discurso que dirigiera Fidel a la población del lugar y a los trabajadores del otrora central de igual nombre desde balcón ubicado en las áreas de las oficinas de la Empresa Cañera aledaño a la avenida central de ese entorno poblacional.

