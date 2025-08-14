Dedican gala artística cultural al natalicio 99 de Fidel en Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 13 ago.- La noche de este martes se realizó en la escalinata del cine Najasa la gala político cultural dedicada a homenajear al líder de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz la víspera de su natalicio 99, a la que asistieron las máximas autoridades políticas, gubernamentales y trabajadores de distintos sectores del territorio santacruceño.

Los presentes disfrutaron del espectáculo organizado por la dirección de la Casa Municipal de Cultura Olga Alonso, donde prevaleció la creatividad, el talento y buen hacer de los artistas de la institución por la fecha tan significativa para todos los cubanos como es la del 13 de agosto.

A través de las declamaciones, la danza y las canciones interpretadas por Diosbel Pedrosa Borge, presidente de la Brigada José Martí de Instructores de Arte, se evidenció cuán presente está el invicto Comandante en Jefe en la cultura y el alma de los que siempre lo recuerdan y hablan de él en presente, nunca en pasado.

Este miércoles en la mañana se realizó un acto en la comunidad de Cándido González para recordar el discurso que dirigiera Fidel a la población del lugar y a los trabajadores del otrora central de igual nombre desde balcón ubicado en las áreas de las oficinas de la Empresa Cañera aledaño a la avenida central de ese entorno poblacional.