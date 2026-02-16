Fallece notable cultor de la rumba, Amado Dedeu

La Habana, 16 feb.- El director, percusionista y vocalista Amado de Jesús Dedeu Hernández, falleció hoy en esta capital, informó la Empresa Comercializadora de la Música y los Espectáculos Ignacio Piñeiro en una sentida comunicación.

Nacido en la capital cubana el 8 de noviembre de 1945, Dedeu constituye un referente destacado e imprescindible dentro del patrimonio musical de la Rumba y la cultura cubana.

Tocó en el grupo Los Roncos, con Carlos Embale, así como con el Coro Folklórico Nacional, hasta 1982 en que funda la prestigiosa agrupación Clave y Guaguancó, marcando indiscutible diferencia, y convirtiéndose en referente de muchos cultores del género.

Dedeu deja también un legado importante en la enseñanza artística del folklore de origen africano, y una discografía que testimonia su quehacer, como el CD La Rumba soy yo, que en el año 2001 se alzó con un Grammy Latino.

Precisa la nota, además, que su vida estuvo marcada por un arduo trabajo que despertó infinito cariño entre los estratos más populares y comunitarios, donde la rumba se expresa y vive de manera cotidiana y espontánea; legado que permanecerá en los corazones de quienes tuvieron el honor de conocerlo.

“La Rumba eres y serás tú; descansa en paz, Amado Dedeu”, finaliza la nota de la Empresa Comercializadora de la Música y los Espectáculos Ignacio Piñeiro, suscrita, asimismo, por el Instituto Cubano de la Música y el Ministerio de Cultura. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)