Garantizan en Guantánamo servicios de hemodiálisis

La Habana, Cuba. – A pesar del déficit de combustible, la sala de hemodiálisis del Hospital General Docente doctor Agostinho Neto, de Guantánamo, garantiza ese tratamiento a 60 pacientes con enfermedad renal crónica, de los 91 que se atienden con el métdo en el territorio.

Alibet Ilia Ferrán, jefa de ese servicio, precisó que los 31 pacientes restantes reciben tratamiento en el Hospital Octavio de la Concepción y de la Pedraja.

La especialista aclaró que ante la actual situación se tomaron las medidas necesarias para garantizar el tratamiento de los pacientes, a quienes se les asegura el proceso de forma gratuita.

La atención continúa tres veces por semana y se cuenta con 17 riñones artificiales que funcionan adecuadamente, además, la planta de tratamiento de agua permite conformar el líquido de diálisis que participa en la depuración de la sangre para su funcionamiento renal. (Tomado de Radio Reloj)