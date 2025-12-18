Exhorta Díaz-Canel a discutir con transparencia problemas de Cuba
La Habana, 18 dic.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, instó a los diputados a debatir con transparencia los problemas del país, durante la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) programada para hoy.
«Seguimos alentando el debate abierto, franco y constante, desde la ética revolucionaria, para construir entre todos el país que soñamos», manifestó Díaz-Canel.
En noviembre último el presidente del Parlamento cubano, Esteban Lazo, convocó al Sexto Período Ordinario de Sesiones de ese órgano, en su X Legislatura, para este jueves en el capitalino Palacio de Convenciones
La agenda de la sesión plenaria incluye la evaluación del cumplimiento e impacto de las medidas del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, y la presentación de los objetivos económicos para 2026, entre otros asuntos. (Tomado de Prensa Latina)