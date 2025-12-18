Realizan acto municipal por el Día del Educador en Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 18 dic.- El acto municipal por el Día del Educador se realizó este miércoles en la cabecera municipal de Santa Cruz del Sur, con una representación de maestros de la enseñanza general y la escuela de educación especial Tania La Guerrillera, jornada que se dedicó a saludar el advenimiento del aniversario 67 de la Revolución Cubana.

En el encuentro recibieron reconocimientos educadores ejemplares y se otorgó la Distinción por la Educación Cubana a Ana Rosa Rivero Pérez, maestra de la escuela primaria Ignacio Agramonte y Enedina López Álvarez, metodóloga que atiende la enseñanza general.De igual manera fueron estimulados directores de varios planteles destacados en el quehacer.

Silvia Torres Víctor, máxima dirigente del sistema educacional de estos predios, resaltó que los educadores son artífices en la formación de valores cívicos y revolucionarios en los estudiantes. Resaltó que el pensamiento y actuar patriótico en estos tiempos difíciles mantienen unidos a los que desde las aulas forman y enseñan.

En los momentos culturales trabajadores del organismo declamaron la poesía Romance de la niña mala, de la autoría del Indio Naborí. Los pequeños integrantes de la colmenita Rayitos de Amor, desde poemas elogiaron a los evangelios vivos y a Fidel. Por su parte el Instructor de Arte Diosbel Pedrosa interpretó el tema Educador. Luego acompañó con la guitarra a la pionera Ana Paula Pedrosa, quien cantó Corazón Valiente.

En las palabras centrales del acto dedicado a homenajear los pedagogos santacruceños, Héctor Solano Montejo, primer secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC), señaló que el enemigo imperialista busca poner de rodillas a los cubanos, pero no lograrán el objetivo, afirmó, porque en los maestros hay también un fuerte bastión político ideológico.