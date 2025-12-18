Destacan indignación del pueblo de Venezuela por declaración de Trump

Durante su programa nocturno de los miércoles Con el Mazo Dando, el secretario general del PSUV subrayó que la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la noche del martes, “provocó una indignación de chavistas y no chavistas”.

De gente, dijo, que está asociada a empresas y de los que andan en la calle, de trabajadores públicos y privados, de mujeres y hombres, de jóvenes y mayores.

Recalcó que esa indignación responde a la ofensiva que ellos, los estadounidenses, “han venido acelerando desde hace 17 semanas y enfilaron los cañones hacia Venezuela, en una guerra y terrorismo psicológico contra el pueblo solo para robarse nuestro petróleo, no es otra cosa», afirmó.

El dirigente político venezolano tildó de aberrante los pronunciamientos del jefe de la Casa Blanca de querer apropiarse del petróleo, activos y demás recursos naturales, con lo cual quedó evidenciado la verdadera intención del imperialismo de apoderarse de las riquezas de Venezuela.

“¿Qué Venezuela le está robando a Estados Unidos tierra? ¿Qué Venezuela le está robando petróleo y otros activos? ¡Por Dios! Revise la historia señor presidente”, manifestó Cabello.

A juicio del dirigente del PSUV, con las declaraciones de Trump quedó claro que los ataques contra Venezuela no responden a razones como el Tren de Aragua, la democracia, la dictadura, el terrorismo o el Cartel de los Soles, sino al interés por las riquezas de la nación.

El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz reflexionó que quien amenaza de esta forma al pueblo venezolano con querer llevarse su petróleo “no conoce al pueblo venezolano, ni una gota».

Aseguró que «ni una gota saldrá de aquí si Estados Unidos agrede al pueblo de Venezuela, ni media gota, en ninguna circunstancia», reafirmó.

La víspera, la empresa estatal Petróleos de Venezuela ratificó su compromiso con la defensa de la soberanía energética del país y continuará avanzando, junto al pueblo venezolano, en la senda de la recuperación, el fortalecimiento y la defensa irrestricta de la industria petrolera nacional.

En mensaje enviado a los trabajadores de ese sector, Cabello señaló: “ni una gota compañeros de la empresa petrolera, ni una gota, ni media gota por las malas, ustedes saben qué les estoy diciendo, que no que nada parado que permita sacar una gota de nuestro petróleo porque ese recurso es de los venezolanos”. (Tomado de Prensa Latina)