Exhibirán muestra dedicada al maestro cubano de la animación Juan Padrón

La Habana, 28 ago.- La exposición “Juan Padrón: a 40 años de ¡Vampiros en La Habana”! será inaugurada este sábado en Galleria Continua, ubicada en la calle Rayo número 108 entre Zanja y Dragones, en el capitalino Barrio chino, donde la música estará presente con la actuación especial de Ruly Herrera & Real Project.

Esta muestra del artista y realizador cubano Juan Padrón, exhibirá obras vinculadas al segundo largometraje del notable director de dibujos animados (creador de Elpidio Valdés), el cual fue seleccionado por los críticos iberoamericanos como una de las mejores películas hispanoamericanas del siglo XX, siendo la única de Animación en la lista.

Otros galardones del filme han sido el tercer Premio Coral de animación en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, la Medalla Georges Brassens en el Festival Cinematográfico de la Casa de la Cultura de Léognan, durante el I Festival de la Cultura Cubana en Francia (1986), y seleccionada entre las 30 mejores películas de animación por el Consejo Cultural del Instituto de Cine de España (1989).

Galleria Continua prosigue así las celebraciones por su décimo aniversario, esta vez para rendir homenaje al maestro de la animación en Cuba, Juan Padrón y a ese clásico que es “Vampiros en La Habana”, un filme de culto dentro del cine de animación considerado de gran relevancia en la historia de la cinematografía nacional. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)