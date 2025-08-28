ONU expresa preocupación por situación en Gaza

Durante una sesión del Consejo de Seguridad, el subcoordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz en Medio Oriente, Ramiz Alakbarov, advirtió sobre otra escalada letal del conflicto y criticó la decisión del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de dar luz verde a los planes militares para la invasión directa de la Ciudad de Gaza.

Es una población que ya lucha por sobrevivir y ahora ve cómo sus peores temores se hacen realidad, señaló.

Además, indicó que más del 86 por ciento de la Franja ya está dentro de zonas militares israelíes y advirtió que la expansión de las operaciones tendrá consecuencias catastróficas, incluyendo el desplazamiento de cientos de miles de personas.

Denunció la continuidad de las embestidas israelíes, las cuales dejaron más de dos mil 500 muertos desde el 23 de julio hasta la fecha, entre ellos varios periodistas.

El territorio previsto para un futuro Estado palestino se está reduciendo y la realidad de la ocupación ilegal y la violencia perpetua avanza rápidamente. Con Gaza inmersa en una situación tan horrenda que desafía la humanidad básica y con Cisjordania enfrentando amenazas reales a su existencia a largo plazo, no podemos esperar más, aseveró.

Por su parte, el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, denunció que Gaza es el mayor reservorio de dolor en la Tierra y aseguró que “esto no es una guerra, sino una atrocidad”.

El diplomático instó al Consejo de Seguridad y al mundo a actuar con celeridad para buscar un futuro pacífico y seguro.

Ni siquiera este genocidio erradicará a Palestina, aseveró y afirmó que Gaza merece vivir. (Tomado de Prensa Latina)