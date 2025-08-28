Boxeadores camagüeyanos competirán en Liverpool

Camagüey, 28 ago.- Contrario a otras ocasiones, Cuba mostrará una escuadra boxística con limitadas opciones de obtener buenos resultados en el Campeonato Mundial, donde las mayores esperanzas descansan en el camagüeyano Julio César la Cruz y en Erislandy Álvarez.

Hasta la ciudad inglesa de Liverpool se moverá el equipo nacional, que en aras de reforzar alguna que otra división sin un representante con nivel, optó por colocar al agramontino La Cruz en más de 92 kilos, en una movida que algunos consideran desafiante para el veterano atleta, pues no es su peso “natural”.

Los elementos esgrimidos por los técnicos tienen cierta justificación, al no disponerse en estos momentos de un atleta con suficientes condiciones para conseguir un notable rendimiento.

En la formación igualmente se enroló a Nelson Williams, de los 90 kilogramos, quien en estos momentos se muestra en pleno ascenso, y poco a poco, se ha hecho de la titularidad en este peso.

La selección la completan Alejandro Claro (50 kilogramos), Rolando Martínez (53), Erislandy Álvarez (63), Jorge Cuéllar (70), y Jorge Soto (80).

La cita de los puños en la “musical” ciudad inglesa, transcurrirá entre el 4 y el 14 de septiembre. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)