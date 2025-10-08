Evalúan campesinos camagüeyanos temas de gran interés

Camagüey,8 oct.- El Buró Municipal de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en Camagüey efectuó su reunión con los presidentes de bases campesinas, correspondiente al presente mes, donde analizaron varios temas.

En la cita, conducida por Damiurka Rodríguez, su presidenta, se evaluó el comportamiento de los indicadores productivos al cierre de agosto con el cumplimiento de los planes de carne y cultivos varios y la leche al 91 por ciento.

Otro asunto tratado en el encuentro estuvo relacionado con el aseguramiento político al proceso de contratación de las producción para el 2026, el cual se prevé que alcance mejores resultados que los del actual calendario.

Al respecto Regla Grisel Frómeta, máxima representantes de los campesinos en la provincia, llamó a depurar el potencial de propietarios y usufructuarios con el fin de hacer la contratación lo más objetiva posible.

También se debatió con profundidad todo lo que tiene que ver con el impago a los pequeños agricultores por parte de las Empresas Láctea y de Acopio, el trabajo en las redes sociales y la jubilación de los campesinos. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)