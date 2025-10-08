Reabren sala de cirugía maxilofacial en el Centro de Neurotraumas de Occidente

La Habana, Cuba. – La sala de cirugía maxilofacial doctor Diego Meneses Almeida del Hospital Universitario General Calixto García, en La Habana, fue reinaugurada y ahora dispone de un quirófano de alta tecnología en el Centro de Neurotraumas de la propia institución, lo que refuerza su condición de referencia nacional e internacional.

La apertura de salas especializadas permite que los pacientes reciban todos los beneficios en un mismo espacio, además de ser una muestra de la voluntad de continuar perfeccionando y fortaleciendo los servicios médicos en el país, aun en las más adversas condiciones de crisis económica.

Reynold García Moreiro, viceministro de Asistencia Médica del Ministerio de Salud Pública, comentó que la rehabilitación contó con el apoyo de trabajadores del centro y de instituciones ajenas al sector, quienes aportaron recursos y mano de obra para concluir las labores constructivas.

De acuerdo con la información divulgada, en el área se forman más de 20 residentes y cerca de 80 estudiantes de pregrado, además de haberse realizado, hasta la fecha, 1 700 operaciones ambulatorias. (Tomado de Radio Reloj)