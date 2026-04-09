Estrenos del Ballet Nacional de Cuba para abril

La Habana, 8 abr.- Los días 17, 18 y 19 de abril, a las 5:00 p.m., el Ballet Nacional de Cuba (BNC), bajo la dirección de Viengsay Valdés, realizará tres presentaciones en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba. Las entradas estarán a la venta en la taquilla de la institución, a partir del martes 7 de abril, de 1:00 a 6:00 p.m.

La propuesta, informó el Departamento de Prensa del BNC, incluye el clásico francés La fille mal gardée, uno de los ballets cómicos más antiguos del repertorio clásico, que trata sobre cómo un amor joven supera la oposición de los padres. Será en la versión de Alicia Alonso sobre la original de Jean Dauberval.

Dicha pieza rendirá homenaje al maestro y bailarín puertorriqueño José Parés (1926-2006), destacada personalidad en la historia del BNC, con motivo de su centenario; pues en este ballet «interpretaba magistralmente el papel de Mamá Simone, desde el estreno de la versión coreográfica de Alicia, en 1952».

Se suman dos obras del coreógrafo italiano Mauro de Candia: Aria suspended (Aria suspendida) y La morte del cigno (La muerte del cisne). Candia, luego de una exitosa carrera como bailarín, ha gestado obras que han sido interpretadas por compañías de todo el mundo, y también en Cuba.

Otros ballets que podrán ser apreciados por el público ese fin de semana son Muñecos, pieza de Alberto Méndez; los pas de deux de El corsario y Excelsior; y una obra en la que el conjunto masculino de la compañía será protagonista: Sinfonía para nueve hombres, de James Kelly.

Encabezarán el elenco los primeros bailarines Viengsay Valdés, Anette Delgado, Ányelo Montero, Yankiel Vázquez y Ernesto Díaz, así como otras figuras en ascenso que realizarán su debut en las obras que se presentan, como Alianed Moreno, Laura Kamila y Alejandro Alderete.

Los tres debutarán en La fille mal gardée. A esos nombres se suman los de Nadila Estrada, Carolina Fonseca, Roque Salvador, Carolina Estrada, Marcos Damián, Carlos Lino, Karel Albernas, Carlos López y Erick Solórzano, entre otros. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)