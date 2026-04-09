Servicio de Hemodiálisis en Florida se mantiene activo frente a carencias y desafíos coyunturales

Florida, Camagüey, 8 abr.- La Revolución cubana no se cansa de batallar en la defensa de la asistencia médica para todos los habitantes del archipiélago, y en la protección de personas con enfermedades que pueden poner en peligro su calidad de vida y la propia existencia en las condiciones actuales, bajo el recrudecimiento del cerco imperialista y del bloqueo petrolero impuesto por la Casa Blanca.

Así lo demuestra en el municipio de Florida la búsqueda diaria de alternativas para sostener el servicio de Hemodiálisis a más de una veintena de pacientes con Insuficiencia Renal Crónica en grado terminal, los cuales, incluso, son trasladados hasta la provincia de Ciego de Ávila para recibir los cuidados vitales que demandan cada 24 horas.

Ante las limitaciones eventuales para el empleo de los riñones artificiales ubicados en la Sala de Nefrología del Hospital Pediátrico Leopoldo Rey Sampayo por déficit de energía eléctrica, combustibles u otros recursos, se activa de inmediato un protocolo en busca de garantizar la asistencia a los enfermos afectados, sin costo alguno para ellos y sus familias.

En tal empeño se involucran, junto al sistema de Salud Pública, diferentes organismos y entidades del Gobierno con el mandato estatal de hacer cuanto sea posible para facilitar el servicio de Hemodiálisis a cada uno de los pacientes que lo necesitan en los territorios de Florida, Esmeralda y Carlos Manuel de Céspedes.

La obra de la Revolución cubana, su humanismo y su resistencia ante la política genocida del actual inquilino de la Casa Blanca se miden también por la capacidad de no dejar a nadie desamparado en medio de la situación más compleja vivida por el país en los últimos 60 años. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)