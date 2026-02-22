Estrenan en cines de Rusia largometraje “Guantanamera”

Rusia, 21 feb.- Este jueves, en cines de Rusia se estrenó el largometraje “Guantanamera” (director Serguei Mokritskiy), una película de acción que fue filmada en Cuba. Se trata del primer proyecto cinematográfico conjunto a gran escala realizado en la mayor de las Antillas desde los años 90.

Dasha, una joven y aventurera bloguera de viajes, es invitada a Cuba para filmar una inmersión en aguas profundas. Lo que no sabe es que la han atraído a la Isla de la Libertad para buscar un documento crucial que desapareció hace muchos años y que podría cambiar el rumbo de la historia.

Poco antes de la Revolución Cubana, su abuelo, oficial de inteligencia, descubrió el documento, pero tras encontrar el amor, no pudo completar la misión. Hoy, este oficial de inteligencia retirado de 82 años debe regresar a Cuba para liberar a su nieta, quien se encuentra secuestrada, y para perdonar y disculparse por los errores de su juventud.

Entre los actores cubanos, están Carlos Enrique Almirante, Caleb Casas, Eslinda Núñez, Darianis Palenzuela, Eduardo Martínez, Miriam Socarrás y muchos otros.

El rodaje en Cuba se realizó con el apoyo del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) y la productora i4Films. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)