Cuba exime de pago aduanero importar sistemas de fuentes renovables

La Habana, Cuba. – El Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba emitió una resolución que exime del pago del impuesto aduanero a las personas naturales y jurídicas por la importación de sistemas solares fotovoltaicos, sus partes y piezas fundamentales.

La medida, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, está destinada a respaldar la política de desarrollo y uso de fuentes renovables de energía en el país caribeño.

El documento abarca las importaciones de calentadores solares, bombas fotovoltaicas, pequeños aerogeneradores, biodigestores de geomembranas, motobombas a biogás y alumbrado solar, entre otras.

Asimismo, se contemplan cargadores para vehículos eléctricos, que funcionen a partir del aprovechamiento de las fuentes renovables de energía; equipos destinados al procesamiento de biomasa para la producción de energía, así como las partes y piezas fundamentales de estos equipos. (Tomado de Radio Reloj)