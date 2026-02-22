Corte Suprema tumba los aranceles globales de Trump y abre la puerta a reembolsos millonarios

EE.UU, 21 feb.- La Corte Suprema de Estados Unidos asestó este viernes un duro revés a la agenda económica del presidente Donald Trump al invalidar la mayoría de los aranceles globales impuestos bajo su administración.

En una decisión histórica, el máximo tribunal determinó que el mandatario excedió sus facultades al utilizar una ley de emergencia de la década de 1970 para reconfigurar el comercio internacional .

El fallo, adoptado por una mayoría, establece que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) no faculta al presidente para imponer aranceles de carácter generalizado.

El presidente de la Corte, John Roberts, enfatizó en la opinión mayoritaria que, aunque el tribunal no reclama competencia especial en asuntos económicos o de política exterior, debe cumplir con el papel limitado que la Constitución le asigna. “Sostenemos que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles”, sentenció Roberts, citado por The Hill.

La decisión invalida dos categorías principales de gravámenes: los aranceles “recíprocos” impuestos en abril de 2025, que aplicaban una tasa base del 10% a casi todos los socios comerciales y llegaban hasta el 34% para China, y el arancel del 25% aplicado a productos de Canadá, China y México bajo el argumento de combatir el tráfico de fentanilo .

Trump se convirtió así en el primer presidente en la historia de casi 50 años de la IEEPA en intentar utilizarla para implementar aranceles, una estrategia que la Corte consideró ilegal .

A pesar de los múltiples triunfos de la administración ante el tribunal de mayoría conservadora durante el último año, los jueces expresaron serias dudas sobre la justificación de la agenda económica del presidente mediante sucesivas declaraciones de emergencia .

Las consecuencias financieras de esta resolución podrían ser masivas. Según estimaciones de economistas del Penn-Wharton Budget Model (PWBM) de la Universidad de Pensilvania, elaboradas exclusivamente para Reuters, más de 175.000 millones de dólares en recaudaciones arancelarias realizadas bajo la IEEPA podrían tener que ser reembolsados .

Lysle Boller, economista senior del PWBM, explicó que su modelo, que cruza datos de importación de la Oficina del Censo que cubren aproximadamente 11.000 categorías de productos en 233 países, estima una recaudación diaria de unos 500 millones de dólares bajo esta ley. Hasta el jueves, el modelo calculaba ingresos totales por 179.000 millones de dólares desde que comenzaron a imponerse los aranceles en febrero de 2025 .

Los datos más recientes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), publicados el 14 de diciembre, mostraban 133.500 millones de dólares en evaluación de aranceles bajo IEEPA. Si el tribunal anula estos gravámenes, se espera que los importadores inicien una carrera para solicitar reembolsos ante la CBP por los aranceles pagados durante el último año . Esta cifra supera los presupuestos combinados para 2025 de los departamentos de Transporte (127.600 millones) y Justicia (44.900 millones) .

Empresas como Costco, partes del grupo Toyota, Revlon y cientos de otras compañías ya habían presentado demandas para proteger sus reclamaciones de reembolso antes incluso de que se emitiera el fallo .

Los casos concretos que llegaron a la Corte Suprema fueron Learning Resources, Inc. contra Trump y Trump contra V.O.S. Selections, Inc., presentados por pequeñas empresas y un grupo de estados liderados por Oregón.

Learning Resources, una empresa familiar de Illinois que desarrolla productos educativos y manufactura en el extranjero, había estimado que su factura arancelaria anual podría dispararse de unos pocos millones a más de 100 millones de dólares . En respuesta, Trump había acusado previamente a las empresas demandantes de estar “fuertemente orientadas a China” y de oponerse al éxito económico de Estados Unidos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, había manifestado en enero que el Tesoro podría cubrir fácilmente cualquier reembolso de aranceles, aunque se mostraba confiado en que la Corte Suprema confirmaría las medidas. El Tesoro mantiene planes de reservar grandes saldos de efectivo, con objetivos de 850 000 millones para finales de marzo y 900 000 millones para junio .

La decisión marca la primera vez que la Corte Suprema emite una opinión definitiva sobre la legalidad de fondo de una de las políticas del segundo mandato de Trump, y constituye hasta ahora la pérdida más significativa para su administración ante el alto tribunal. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)