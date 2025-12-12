viernes, diciembre 12, 2025
Estiman asistencia técnica cubana en medicina nuclear

La Habana, Cuba. – La medicina nuclear cubana es un referente para Centroamérica y El Caribe por el elevado índice profesional de sus científicos e instalaciones, consideró Luis Figueroa, Director comercial y Representante de la Empresa Diversidades Tecnológicas, con sede en El Salvador.

Las producciones y servicios que generan sus plantas son de un valor incalculable a la hora de aplicarlas, sobre todo en materia de asistencia técnica, dijo el empresario.

Figueroa García es uno de los delegados que asisten al VI Seminario Internacional sobre Isótopos y el VI Taller Nacional del Centro de Isótopos, que celebra el aniversario 30 de su nueva y moderna sede en San José de las Lajas, en Mayabeque.

Ambos eventos del CENTIS, adjunto a la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, concluyen esta jornada.(Tomado de Radio Reloj)

 

