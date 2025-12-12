Actualizan en Holguín sobre enfermedades neurológicas

La Habana, Cuba. – Una actualización sobre los estudios de patologías neuro-degenerativas a nivel mundial realizaron en Holguín expertos del University College de Londres, como parte de la visita académica a ese territorio del oriente cubano.

John Anthony Hardy, eminente científico de esa institución británica, compartió este miércoles algunas manifestaciones de la enfermedad de alzheimer y los proyectos para su estudio y tratamiento desarrollados a nivel internacional.

Descubridor en 1991 de la mutación genética causante de esa dolencia, el científico detalló los factores hereditarios que predisponen a ese padecimiento, uno de los trastornos neurológicos más frecuentes.

Durante la jornada el doctor Henry james Houlden expuso la similitud entre la enfermedad de Parkinson y las ataxias en manifestaciones como los movimientos de los ojos, el rostro y los hombros. (Tomado de Radio Reloj)