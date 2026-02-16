Este lunes Olimpiadas del Deporte para Todos El Inder por Fidel

La Habana.– EN SALUDO al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, Cuba honra también los 65 años de la creación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER).

Esta institución, fruto de su visión estratégica, transformó el modelo deportivo nacional y lo convirtió en un referente social y cultural.

La obra de Fidel no se limitó a organizar competencias, sino que impulsó un sistema integral que vinculó al pueblo con el deporte, como derecho y deber.

Su legado se mantiene vivo en la práctica cotidiana y en la filosofía de una ciudadanía más saludable, activa y comprometida con los valores de la Revolución.

En este contexto, la Dirección General de Educación Física y Deporte para Todos convoca a las Olimpiadas del Deporte para Todos El Inder por Fidel. El evento se celebrará este lunes 16 al 21 de febrero de, como homenaje a la obra deportiva y social que el líder histórico concibió para las nuevas generaciones.

El objetivo central es mantener actividades físicas, deportivas y recreativas ajustadas a las condiciones de cada territorio. Se busca garantizar que la práctica del deporte continúe siendo un espacio de inclusión, salud y participación comunitaria, fortaleciendo la unidad desde el barrio.

Los deportes convocados abarcan disciplinas como atletismo, ajedrez, baloncesto, béisbol 5, voleibol, fútbol, maratón recreativo, juegos tradicionales y skateboarding, entre otros. También se prevén variantes para niños de 6 a 8 años, reafirmando el carácter inclusivo y formativo del evento.

Los profesores de educación física tendrán un rol esencial como jefes de equipo y árbitros, junto a los instructores comunitarios de deporte y recreación. Su participación asegura la organización, el acompañamiento pedagógico y el espíritu de disciplina y colectividad en cada jornada.

Las Olimpiadas comenzarán este lunes a la dos de la tarde, con una inauguración breve, y cada día se desarrollarán actividades en el mismo horario. El cierre será el 21 de febrero con la Toma Deportiva En Marcha con Fidel, donde se reconocerán a los equipos e instituciones más destacados.

Las competiciones tendrán asiento en las demarcaciones de los Combinados Deportivos, utilizando instalaciones educativas y comunitarias. Con su carácter comunitario, estas Olimpiadas refuerzan la práctica sistemática de la cultura física en Cuba y consolidan el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. (Tomado de Jit)