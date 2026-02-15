Efectúan asamblea de balance Comisión cuadros de territorio santacruceño

Santa Cruz del Sur, 14 feb.- La asamblea de balance del trabajo realizado por la comisión de cuadros de Santa Cruz del Sur en 2025 fue realizada este sábado, jornada que estuvo presidida por las máximas autoridades políticas y gubernamentales del municipio y con la asistencia de Yudilka Ferrales Pacheco, directora de cuadros del Gobierno en la provincia.

En el informe presentado por la Intendente Miriadis López Álvarez, se conoció que al concluir el período objeto de análisis el completamiento de la plantilla de cuadros estaba por encima de un 84 por ciento, existiendo más de 3O plazas vacantes. Inciden fundamentalmente en lo expuesto las Direcciones de Educación, Salud Pública, Justicia, Desarrollo local y Finanzas y Precios.

Se valoró de manera exhaustiva el nivel universitario, técnico y medio superior de los que dirigen, el sexo y color de la piel, los movimientos de cuadros llevados a cabo en la etapa, varios de de ellos promovidos a cargo superior, y la reserva con que se cuenta.

Aunque han existido avances en esta demarcación en cuanto al tema tratado aún queda trabajar mucho más por ser el objetivo seis del Programa de Gobierno. Ferrales Pacheco consideró que en la política de cuadros, tratada como asunto esencial en el Octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), debe prevalecer la disciplina, el orden, el control y búsqueda de alternativas para la solución de los problemas.

Por su parte Héctor Solano Montejo, primer secretario del Comité del PCC en Santa Cruz del Sur, planteó que es importante reconocer moralmente a los cuadros, destacando sus resultados, dándole desde la unidad política y revolucionaria el acompañamiento establecido para avanzar con resultados eficientes junto a los trabajadores y el pueblo.