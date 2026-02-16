Posponen XXVI Festival del Habano, importante evento de Cuba

La Habana, 16 feb.- La corporación Habanos S.A. informó la posposición del más importante evento de los puros Premium de Cuba, su Festival, programado para finales de febrero de este año.

El Comité Organizador del XXVI Festival del Habano anunció la postergación de su próxima edición, con el objetivo de preservar los más altos niveles de calidad, excelencia y experiencia que caracterizan a este encuentro internacional.

Este es un encuentro emblemático que reúne cada año a aficionados, expertos, distribuidores y medios especializados de todo el mundo para celebrar la cultura, la tradición y el prestigio del Habano.

Insiste el mensaje, en que la decisión de posponerlo busca garantizar un entorno óptimo para el desarrollo pleno de todas sus actividades, presentaciones y experiencias.

Sus organizadores declararon que la prioridad del Festival es ofrecer a sus participantes una experiencia integral a la altura de la relevancia y el prestigio que este evento representa a nivel global.

El aplazamiento de su celebración es una medida destinada a proteger dicha experiencia y garantizar su excelencia, recalcaron en el comunicado.

Los organizadores trabajan actualmente en la fijación de una nueva fecha, que se anunciará oportunamente a través de los canales oficiales del Festival, a la par agradecen la comprensión y el continuo apoyo de los distribuidores, patrocinadores, medios y aficionados.

De esa suerte reafirman su compromiso de regresar con una edición que honre la tradición, la pasión y el legado del Habano.

Habanos S.A., es líder mundial en la comercialización de puros Premium tanto en Cuba como en el resto del mundo. Para ello cuenta con una red de distribución exclusiva presente en los cinco continentes y en más de 130 territorios.

Esta compañía comercializa 27 marcas elaboradas Totalmente a Mano entre las que destacan Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta, Partagás, Hoyo de Monterrey, H. Upmann y Trinidad, que cuentan con la distinción adicional de estar amparadas por la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Habanos.

Tales cigarros se siguen elaborando Totalmente a Mano desde hace más de 500 años, y desde entonces son referencia para todo el mundo, concluye la nota. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)