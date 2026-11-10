Estados Unidos postelectoral: ¿La hora de Pete Hegseth?

Washington, 10 nov.- Aunque el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, sigue restándole importancia, está cada día más cerca del juicio político tras la presentación este lunes de ocho cargos en su contra en la Cámara de Representantes.

El congresista republicano Thomas Massie, miembro de ese órgano del legislativo, explicó los motivos que llevaron a la acusación al jefe del Pentágono.

En una conferencia de prensa celebrada minutos después de dar a conocer formalmente ante la Cámara Baja los cargos, Massie dijo: “No lo estamos acusando por ser incompetente en su trabajo. De hecho, fue muy eficaz matando estudiantes en Irán; fue muy eficaz llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales”.

Así hizo alusión el legislador saliente de Kentucky al inicio de la impopular guerra de Estados Unidos contra Irán, que, en su primer día de ataques, el pasado 28 de febrero, alcanzó a una escuela donde fueron asesinados más de un centenar de niños. También los bombazos a Teherán mataron al líder supremo iraní el ayatolá Alí Khamenei.

“En estos cargos de juicio político no se argumenta que él (Hegseth) sea ineficaz. El argumento aquí es que ha infringido leyes y ha violado la Constitución; esa es la cuestión que planteo a mis colegas”, subrayó Massie.

El representante dijo que los cargos se enfilan particularmente hacia las

acciones de Hegseth durante el conflicto, pero también tienen que ver con los ataques contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico en aguas del mar Caribe y Pacífico que han dejado al menos 243 personas muertas.

El congresista negó que otros republicanos de la Cámara de Representantes se hayan comprometido hasta ahora en respaldar la iniciativa legislativa, que espera llevarse a votación el miércoles.

La medida podría morir en el Senado, de cualquier manera, Massie señaló que “a veces se emplea el armamento donde está el mejor blanco, y el mejor blanco es Pete Hegseth”.

Por su parte, en una sorpresiva conferencia de prensa la tarde de este lunes, Trump reiteró que respaldaría a Hegseth en caso de juicio político y llamó a Massie “un perdedor absoluto” (porque fue derrotado en las primarias a principios de año por Ed Gallrein, un candidato respaldado por el presidente que ganó en las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre).

“No quiero perder el tiempo viéndolo. Ganamos dos guerras e hicimos del mundo un lugar mucho más seguro, ¿y entonces se supone que debemos ser sometidos a juicio político?”, expresó Trump al justificar incluso su decisión de ir a la guerra, pese a que ello fue uno de los factores desencadenantes del triunfo demócrata hace casi una semana.

Para Massie, el Partido Republicano “se ganó” las derrotas en los comicios al no poner freno a Trump. «El Congreso se lleva la peor parte de la reacción que los electores quieren hacerle llegar al presidente», subrayó.

«El presidente no está en la boleta electoral, así que se desquitan con el Congreso. Pero esta vez se desquitaron con las personas indicadas, porque este Congreso, este Congreso republicano, se ha quedado aquí sentado aprobando las cosas automáticamente”, afirmó ante preguntas de los periodistas.

El mes pasado, durante su intervención en la convención anual del Ejército, celebrada en esta capital, el expresentador de TV devenido secretario de Defensa fue abucheado y además responsabilizado de crímenes de guerra.

Su camino en el cargo no ha estado exento de polémica y desde hace rato, como se dicen vulgarmente, le cazan la pelea porque: lo consideran con falta de idoneidad para el puesto, al no ser militar de carrera.

“Violó su juramento de apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos y falló en su deber constitucional de velar por el fiel cumplimiento de las leyes, especialmente en lo que respecta a la declaración de guerra. Abusó de los poderes del Departamento de Defensa”, anticipó Massie en octubre.

En las elecciones de hace casi siete días los votantes impulsaron un tsunami azul. Los demócratas le arrebataron el control de la Cámara de Representantes y el Senado a los republicanos y además obtuvieron otros importantes resultados en comicios estatales y locales.

El balance de poder en el Congreso -cuando todavía se definen conteos- es de 256 contra 165 en la Cámara de Representantes y 54 a 44 en el Senado. (Tomado de Prensa Latina) (Foto: tomada de Bloomberg)