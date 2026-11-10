Asfixia y amenaza militar: la desesperada apuesta de Washington contra Cuba

La Habana, 10 nov.- La maquinaria de coerción de Estados Unidos vuelve a intensificar su ofensiva contra Cuba. Las nuevas sanciones anunciadas la semana que concluyó por el Departamento del Tesoro contra personas, empresas y buques vinculados a los sectores petrolero y tecnológico, incluidas dos compañías chinas, revelan que Washington persiste en su estrategia de asfixiar la economía cubana y quebrar la voluntad de resistencia de su pueblo.

El viejo anhelo de más de seis décadas, de imponer la subordinación de la isla rebelde, parece renovarse cada semana con nuevos apretones de tuerca.

Como reaccionó y denunció el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, estas acciones constituyen otra expresión del carácter extraterritorial e ilegal del bloqueo, dirigido ahora también contra la legítima cooperación estratégica entre La Habana y Beijing.

Marco Rubio, el paupérrimo Secretario de Estado yanqui, es el principal arquitecto de esta enfermiza política, que pretende extender las fronteras del cerco estadounidense y castigar a estados independientes que mantienen relaciones económicas soberanas con el archipiélago caribeño.

En rápida respuesta, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha sido categórico: «¡No nos doblegarán!». Y reitera que Cuba no es una amenaza para Estados Unidos. Los cubanos saben bien que la verdadera amenaza es el bloqueo que vulnera el derecho internacional, agrede la soberanía nacional y pretende someter a la nación por hambre y privaciones.

Soberón: preparados para cualquier escenario

La agresión económica no puede desligarse de las crecientes amenazas militares de Washington. El representante permanente de Cuba ante Naciones Unidas, Ernesto Soberón Guzmán, afirmó que el país toma muy en serio la posibilidad de una operación militar estadounidense y se prepara sistemáticamente para cualquier escenario, incluido el militar.

Sus recientes declaraciones a la agencia TASS adquieren particular significado tras la celebración, este 6 de noviembre, del Día Nacional de la Defensa, jornada en la que por toda Cuba se desarrollaron ejercicios de preparación para salvaguardar la soberanía, la independencia y la integridad territorial, en su concepción de la «Guerra de todo el pueblo».

La preparación popular no constituye una apuesta por la confrontación. Como reiteró Soberón, Cuba mantiene su disposición al diálogo y a la normalización de relaciones con Washington, siempre sobre bases de respeto mutuo.

Sin embargo, frente a las amenazas de fuerza, la defensa de la Patria no admite ingenuidades. La asimetría militar entre ambos países refuerza el derecho y la necesidad de Cuba a protegerse con todas las variables necesarias.

En la Casa Blanca y el Pentágono deben comprender que ni las sanciones ni las intimidaciones militares conseguirán doblegar a una nación decidida a defender su independencia. Cuba no es una amenaza: pero su pueblo no renunciará jamás al derecho a existir, a defenderse y a construir su propio destino, libre e independiente. (Tomado de Cubavisión Internacional)