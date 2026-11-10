Brigada de la Frontera, una historia del valor frente a la amenaza: «ejemplar entre ejemplares»

Guantánamo, 10 nov. – Desde el enclave militar-ilegal estadounidense en Guantánamo, ya se gestaban planes para destruir la esperanza continental emergida en Cuba el 1ro de enero de 1959: una revolución popular, fidelista, martiana, que no demoró en desplegar su «plan contra plan».

Con jóvenes empezó a forjarse el escudo, a finales de 1960. Su nombre primero: Compañía Especial, devino después -el 9 de noviembre de 1961- en batallón fronterizo. Luego, en similar fecha de 1964, en la Brigada de la Frontera (BF).

«Ejemplar entre ejemplares», llamó con razón Raúl a la brigada de la Frontera, merecedora, en premio al sacrificio, al valor, y los servicios a la patria en la primera trinchera antimperialista de Cuba, de la Orden Antonio Maceo, y la Gloria Combativa José Maceo, entre otros reconocimientos.

La entereza del lado de acá, acompaña a esos rostros jóvenes de la insigne atalaya patriótica; hombres y mujeres hilvanadores de una historia -al costo de sangre y de algunas vidas- escrita a milímetros de un enemigo feroz, que por la fuerza mantiene una frontera artificial en Isla, y resopla sus amenazas.

Tejida frente a él, hay una epopeya de días, noches y madrugadas; de pupilas que rastrean las inmediaciones de 117 kilómetros cuadrados de tierra y agua usurpados a nuestra soberanía, a la que no renunciamos.

Pocas veces enorgullece tanto enfrentar el peligro, como lo hacen aquí muchachos y muchachas que hoy prestan Servicio Militar en los límites con esta madriguera, «puñal clavado en el corazón de la tierra cubana» – como diría Fidel.

Orgullosa de estar aquí, «con la responsabilidad de ser de las primeras en darle batalla al enemigo, si nos agrede; de esta experiencia me llevaré, para mi futuro y para la defensa de Cuba, enseñanzas que serán útiles en cualquier circunstancia».

Así lo dice una guantanamera de 18 años, que ahora empuña el fusil, y que tiene la carrera de Periodismo en su horizonte inmediato.

Preparado se manifestó el granmense Braulin Batista Jorge: «Mi primer deber con la patria, la familia y mi pueblo es estar aquí; si el momento crucial llegara, lo enfrentaré como lo supo hacer Ramón López Peña», dijo, en alusión a otro joven que con ejemplar valor enfrentó la metralla y la muerte, en una garita de este enclave fronterizo.

A estos soldados y oficiales nadie les prometió laureles. De sus hogares en cualquier sitio de Cuba, como quien sabe que el deber no se pregona ni admite demora, parten sin aspavientos, con la mochila al hombro, la mirada firme y esa extraña serenidad de los que conocen del riesgo y aun así dicen «aquí estoy».

Los del momento fundacional de la BF también eran, como estos, dueños de una edad en la que se sueña con mañanas sin sobresaltos. E igualmente eligieron por camino del deber. Hicieron acaso una sola pregunta: ¿cuándo debo estar listo?

Su épica diaria es el turno que jamás abandonan, la vigilia sostenida, aun si el cuerpo pide descanso; la palmada a tiempo en el hombro del compañero que la necesita.

Ecuánimes en los riesgos; serenos ante la amenaza; leales siempre. A la patria se deben; ella los enaltece. Y familiares, vecinos, novias, novios; los suyos, los esperan porque los saben vencedores de cualquier peligro, no importa el tamaño. En ese servicio erguido, callado, estoico, vive la grandeza de estos cubanos de la Brigada de la Frontera, Orden Antonio Maceo. (Tomado de Granma) (Fotos: Juvenal Balán)