Casa de la Diversidad Cultural Camagüeyana promueve preservación del patrimonio local mediante aprendizaje histórico

Camagüey, 1o nov.- La Casa de la Diversidad Cultural Camagüeyana continúa promoviendo el conocimiento y la preservación del patrimonio local mediante iniciativas dirigidas a las nuevas generaciones.

Como parte de ese propósito, la institución organizó un recorrido por la Plaza San Juan de Dios, uno de los espacios más representativos del centro histórico de la ciudad. La actividad estuvo dedicada al estudio de la historia y buscó acercar a los estudiantes a los sitios emblemáticos y a los acontecimientos que han marcado el devenir de la capital agramontina.

La Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey (OHCC) recalcó en su perfil institucional de Facebook, que en la jornada participaron alumnos de cuarto y quinto grados de la Escuela Primaria Aurelia del Castillo, acompañados por sus docentes y guiados por Jacqueline E. Martínez Egidio, especialista de la Casa de la Diversidad Cultural camagüeyana.

Durante la visita los escolares conocieron la historia de la plaza, su entorno y los principales acontecimientos vinculados con este espacio colonial. A través de las explicaciones ofrecidas por la especialista, comprendieron cómo el sitio ha sido testigo de momentos trascendentales de la ciudad y cómo su arquitectura refleja el legado de épocas pasadas.

Entre amplias fachadas, grandes puertas y ventanas con balaustres de madera torneada, además de la iglesia y el antiguo hospital, los niños vivieron una mañana diferente, como si hubieran viajado hasta el siglo XVIII. Más que aprender datos históricos, experimentaron la posibilidad de recorrer un espacio estrechamente ligado a la vida de los camagüeyanos de antaño.

Añade la nota de la OHCC en esa red social que el recorrido concluyó con la interpretación de la canción «El Mayor», de Silvio Rodríguez. La elección no fue casual, en la Plaza San Juan de Dios, el cantautor interpretó por primera vez esa obra durante el acto por el centenario de la caída en combate de Ignacio Agramonte.

De esta manera, música e historia se unieron para cerrar una jornada significativa, que dejó en los estudiantes una impresión duradera sobre la importancia de preservar la memoria y el patrimonio de la urbe principeña. (Maykel Torres La Rosa/Radio Cadena Agramonte) (Foto: Tomada del perfil de Facebook de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey)