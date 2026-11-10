Cubanas Velazco y Reyes ya conocen rivales en atletismo de Dakar 2026

Dakar, 10 nov.- Finalmente, el sitio web oficial ya publicó el nombre de las rivales de la dupla cubana de Banesa Velazco y Daniselis Reyes, en sus pruebas de 200 metros y salto de altura, respectivamente, en el atletismo de los Juegos Olímpicos de la Juventud, con sede en el Estadio Iba Mar Diop, de esta capital.

En la segunda semifinal del doble hectómetro, la santiaguera Velazco tendrá cinco rivales, y tres de ellas aparecen con marcas personales homologadas. Se trata de la dominicana Patricia Sine (23.47 segundos), la china Chen Xinxuan (23:76) y la georgiana Nino Gogitdze (26:50).

Por el róster de la primera semifinal, destaca un excelente crono de la favorita al oro, Tyra Fenton (Antigua y Barbudas), quien hace apenas dos meses se incluyó en la final del Campeonato Mundial sub 20, disputado en Eugene, Oregón.

A la discusión del cetro en Dakar avanzarán las cuatro mejores de cada semifinal, y Velasco, que no exhibe marca personal homologada, podría conseguirlo.

Entretanto, la camagüeyana Reyes constituye la única de las ocho chicas inscritas en el salto de altura, que no muestra un resultado oficial.

En esta prueba, que según han indicado los organizadores se iniciará con la varilla ubicada a 1.55 metros, se destacan la ucraniana Anastasiia Kovalchuk y la sudafricana Milan Blignaut, pues ambas han revelado un salto de 1.75 centímetros.

Con la participación de estas dos chicas del atletismo hoy martes, la delegación cubana de 12 deportistas cerrará su presencia competitiva en Dakar 2026.

Hasta el momento exhibe una medalla de oro conseguida por la selección de beisbol5. En quinto puesto culminaron la judoca Kayla Pita (78 kg) y la discóbola Adriana Carolina González. (Tomado de JIT)