Entidades agropecuarias reaniman centro médico psicopedagógico

Sancti Spíritus, Cuba. – Entidades agropecuarias de la provincia de Sancti Spíritus concluyeron diversas acciones constructivas que facilitaron la rehabilitación integral del Centro Médico Psicopedagógico El Reparador de Sueños, institución con más de 35 años al servicio de niños y adultos en situación de discapacidad severa y profunda.

Isbel Zayas Obregón, directora de la instalación, precisó que esta alianza permite contar hoy con dormitorios, baños y otras áreas prácticamente nuevas, todo lo cual se revierte en mejores condiciones para los pacientes y los trabajadores.

Puntualizó Zayas Obregón que además de las labores de rehabilitación propiamente, la Empresa de Acopio y Beneficio de Tabaco, por ejemplo, donó más de un centenar de colchones para los residentes y un lote de ventiladores, colchas y toallas.

Mientras, la entidad pecuaria de Venegas, en el municipio de Yaguajay, entregó las dos primeras máquinas de lo que ya es la incipiente sala de computación y ello nos facilita la realización de un grupo de actividades didácticas y de entretenimiento, detalló la directora. (Tomado de Radio Reloj)