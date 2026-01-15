Evaluó titular del Transporte producción de ómnibus en Artemisa

Artemisa, Cuba. – El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez, recorrió la Empresa Productora de Ómnibus Evelio Prieto Guillama (Caisa), ubicada en Guanajay, Artemisa, para chequear el cumplimiento de acuerdos y las proyecciones de trabajo del año recién iniciado, informó el periódico El Artemiseño.

Durante la visita, el titular recibió información de Iosvany Frías, director general de Caisa, sobre las limitaciones que afectaron la entrega de ómnibus destinados al sistema de transportación de pasajeros de la capital cubana.

Frías explicó que la empresa recibió un donativo de la República Popular China con partes y piezas para reparaciones, mientras otras se producen en la propia entidad o se contratan a la industria nacional.

Pablo Horta, director técnico de Caisa, señaló que iniciaron los trabajos con un modelo de la marca Yutong, de tipo rígido, cuya reparación resulta menos compleja. (Tomado de Radio Reloj)