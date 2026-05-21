Efectúan evento municipal Pedagogía 2O27 en Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 21 may.- El evento municipal Pedagogía 2027 se efectuó este miércoles en la Dirección General de Educación de la ciudad cabecera santacruceña en el que se presentaron novedosos trabajos con relevantes resultados científicos para lograr mayor calidad en el proceso docente educativo.

La jornada contó con la presencia de directores y educadores de instituciones educativas, subdirectores del sector, metodólogos y psicopedagogos de destacada trayectoria y experiencia.

Encabezaron la cita sendos cursos pre-eventos titulados Didáctica Moderna: Estrategia y Métodos para una enseñanza efectiva y Diseño de Implementación de Proyectos de Desarrollo local, de la autoría de la Máster en Ciencias de la Educación y Doctora en Ciencias Pedagógicas Nelvis Beatríz Álvarez González y Yortis Yunia Ruíz Jeréz, en igual orden.

Lo presentado en forma de simposio trató temáticas relacionadas al Trabajo Político-Ideológico, el Trabajo Preventivo, la Importancia del Aprendizaje Escolar, el Desarrollo del Tercer Perfeccionamiento Educacional y la Comunicación.

En sesión extraordinaria el tribunal que presidió el evento Pedagogía 2027 en Santa Cruz del Sur seleccionará las tres mejores experiencias por su rigor científico, para de acuerdo a las cuotas que le sean asignadas a la demarcación, asistir al certamen provincial.