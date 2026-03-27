Selección cubana de fútbol invicta en serie amistosa de Concacaf

Santiago de los Caballeros.- LA ABSOLUTA de fútbol de Cuba mantuvo este miércoles su invicto en la Serie Amistosa de Concacaf, tras sacar un empate ante su similar de Martinica.

Los cubanos salieron delante con un golazo de Luis Javier Paradela que aderezó su regreso, y reclamó el protagonismo que no le quitó un prolongado período fuera de las canchas por lesión.

El misil lanzado con su pierna izquierda desde el borde del área se coló por el ángulo, para dar ventaja a los suyos.

Sin embargo, la confianza saturó al equipo, y antes del descanso los rivales anotaron dos veces, una de ellas de penal, lo que motivó un cambio en el plantel de la Mayor de las Antillas, sobre todo de actitud.

El parado en la cancha también cambió del 1-4-4-2 al 1-4-2-3-1, y el empate no tardó en llegar. El propio Paradela empujó con delicadeza un centro de Dairon Reyes, sin dejarla caer, y consiguió el doblete.

Pudieron los Leones del Caribe, amplios dominadores de la segunda parte, remontar el encuentro, pero el balón no entró y el 2-2 no se movió del marcador.

«Lo positivo de este partido es, sin duda, que fuimos capaces de adaptarnos a las circunstancias; estuvimos debajo en el marcador y pudimos recortar, eso deja evidencias de que tenemos herramientas y que, con orden y disciplina se pueden conseguir objetivos, porque contamos con jugadores de calidad indiscutible», declaró a JIT el director técnico del conjunto cubano, Pedro Pablo Pereira.

Este resultó su tercer desafío al frente del combinado cubano, y mantuvo el invicto y la racha de marcar más de un gol por partido.

En el encuentro anterior ante este mismo equipo los cubanos consiguieron una victoria 2-0 y antes derrotaron a Santa Lucia 3-0.

Este domingo cierran su participación en el evento con un choque ante República Dominicana, que además de oficiar como anfitrión, presenta un equipo muy competitivo ante el que los cubanos deberán emplearse a fondo. (Tomado de Jit)