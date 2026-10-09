Reconocen labor innovadora de ETECSA en Camagüey

Camagüey, 9 oct. – Por la labor de recuperación y las inventivas para garantizar la estabilidad en los servicios, la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A (ETECSA) en Camagüey acogió este jueves, por segundo año consecutivo, el acto provincial por el Día del Innovador.

En esta ocasión, ese colectivo mereció la condición 8 de Octubre que otorga la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR), mientras que en lo individual recibió ese estímulo Yenkell Lliteras Cebada, quien obtuvo, además, el Premio al innovador de mayor impacto económico y/o social por el trabajo Solución Rehoming BSC6900 Jagüey Grande y cuyo aporte fue de cuatro millones 110 mil 726,48 pesos.

De igual manera, se entregó la distinción provincial Estrella del Mayor a varios jóvenes trabajadores de ETECSA, donde actualmente funcionan seis Comités de Innovadores y Racionalizadores con más de 100 integrantes.

Entre ellos destaca Alejandro Rodríguez Quintero, especialista de Planeamiento, en el departamento de Inversiones, por su participación en el desarrollo de numerosas modificaciones y el rediseño de la red móvil para potenciar aquellos lugares con mayores dificultades.

Diversas son las soluciones que ofrecen los trabajadores de la citada entidad para contribuir con el ahorro de recursos y la sustitución de importaciones, afirmó Edel López Carvajal, presidente provincial de la ANIR.

La intención, subrayó, es continuar aplicando al máximo la iniciativa creadora para favorecer las innovaciones, racionalizaciones y soluciones en función de la recuperación y fabricación de equipos, maquinarias, piezas de repuesto y el mantenimiento de tecnologías existentes.

En ese sentido, el mes de la Calidad, comentó Yalena Pérez Portelles, especialista de Calidad en ETECSA Camagüey, invita a reflexionar sobre la importancia de trabajar con rigor y ética, de manera que cada interrupción, mantenimiento, análisis o atención al cliente esté guiada por el propósito de servir mejor. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias) (Foto: Miozotis Fabelo Pinares/Radio Rebelde)