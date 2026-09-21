Función única de Danza Contemporánea de Cuba por su creación

La Habana, Cuba. – Con motivo de sus 67 años de fundada, danza contemporánea de Cuba ofrecerá una función única, el próximo 25 de septiembre, en la sala avellaneda del Habanero Teatro Nacional de Cuba.

Bajo la dirección del maestro Miguel Iglesias, el programa incluye TRES obras de reconocido éxito: Katarsis Morphe de, George Céspedes, Reversible de la belga-colombiana Annabelle López; y Mambo 321, también de Céspedes.

La función de danza contemporánea de Cuba celebra la creación de otras importantes instituciones de la cultura cubana fundadas a inicios de la revolución y se suma a la conmemoración por el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Esa presentación antecede a una amplia gira internacional de la compañía, que próximamente llevará su repertorio a diversos escenarios de Europa. (Tomado de Radio Reloj)