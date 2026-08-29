Embellecido parque central de ciudad cabecera santacruceña para clausura del verano

Santa Cruz del Sur, 29 ago.- Más embellecido está el parque central de la cabecera municipal santacruceña y sus áreas aledañas para la realización este domingo de diversas actividades culturales, recreativas y la comercialización de productos alimenticios a fin de clausurar así la etapa vacacional Verano con mi Gente de carácter provincial en este territorio.

Para el logro de la tarea se movilizaron trabajadores de distintos sectores, quienes cumplieron la misión de eliminar enyerbamientos, rastrillar, barrer y recoger los desechos sólidos con el apoyo de los obreros de Comunales, para que el poblado esté más bello e higienizado para el caluroso festejo.

En estos ajetreos estuvo el acompañamiento de las máximas autoridades políticas y gubernamentales del terruño, las que controlaron y exigieron porque se llevara a cabo un correcto saneamiento y embellecimiento también de la pista central aledaña al sitio de esparcimiento público.

Desde horas tempranas de la mañana dominical el parque central de estos predios comenzará a llenarse del bullicioso corretear de los infantes acompañados de sus padres, las sonrisas de los jóvenes prestos a disfrutar en sano ambiente y de todo el pueblo, para comenzar un septiembre escolar Martiano y Fidelista.