Cuba vence a China Taipéi en su estreno en la tercera Liga de Campeones de Béisbol

México, 26 mar.- Cuba comenzó con el pie derecho en la tercera Liga de Campeones de Béisbol pues su equipo, Cocodrilos de Matanzas, superó este martes 9-8 a CTBC Brothers, de China Taipéi, en un encuentro que tuvo al borde del abismo a los antillanos y que terminó con un desenlace de infarto en el estadio Alfredo Harp, de la capital mexicana.

Uno de los héroes de la jornada fue el antesalista Luis Ángel Sánchez, quien en la parte baja de la novena entrada, con dos outs y un corredor en tercera, conectó hit al jardín derecho, que dejó al campo a los asiáticos y selló la victoria cubana.

Un estadio mudo, porque curiosamente se jugó a puertas cerradas, fue testigo de una reacción de los pupilos de Armando Ferrer, que parecía improbable después de un arranque demasiado adverso.

Los Cocodrilos vieron cómo su abridor, Yoenis Yera era castigado sin contemplaciones: permitió cinco carreras en las dos primeras entradas ante unos impetuosos taipeyanos, que parecían encaminarse al éxito.

La reacción de los antillanos llegó en el séptimo episodio: con el marcador 2-6 en contra, Yulieski Remón encendió la chispa con un jonrón de dos carreras que puso el juego 4-6 y desató una ráfaga ofensiva, que terminaría con seis anotaciones y el pizarrón 8-6.

Remón, quien finalizó la noche con tres incogibles en cinco turnos y tres impulsadas, fue el líder de una ofensiva que totalizó 14 cohetes, dos más que sus adversarios.

Sin emnargo, el camino hacia el triunfo no fue el ideal. Cuba cometió tres errores a la defensa, incluyendo uno del propio Remón con corredores en primera y segunda.

Además, el relevo de los Cocodrilos mostró luces y sombras: Rafael Perdomo contuvo a la ofensiva rival hasta el sexto capítulo, pero en el inning de la suerte, el séptimo, Yosney García y Luis Manuel Hernández aceptaron la sexta carrera de los asiáticos. Este último lanzó un wild pitch que dio la tercera a CTBC Brothers, pero luego dominó a dos bateadores y evitó males mayores.

En el octavo rollo Frank Abel Álvarez retiró en orden a los tres hombres que enfrentó; pero en el noveno, Armando Dueñas apareció descontrolado, no pudo sacar out y dejó las bases llenas y el score 8-7.

Por fortuna para Cuba, Brander Guevara sí subió al box con control y aunque admitió un fly de sacrificio que empató el partido a ocho ponchó a dos y logró mantener con vida a su equipo. A la postre se llevaría una merecida victoria.

Lei Hsu, el sexto serpentinero de China Taipéi, fue el perdedor del choque, aunque su coequipero el venezolano Ángel Macuare, fue el más castigado, al soportar cuatro carreras.

Mañana, a partir de las 9:00 de la noche, los Cocodrilos enfrentarán a Dantos de Managua, conjunto nicaragüense que también debutó con victoria en el torneo, precisamente ante el propio CTBC Brothers.

En el evento, además, participan un equipo de Estados Unidos y otro del país sede. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)