Efectúan Día de la Defensa en Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 22 sep.- Con la predica del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, que “es mejor gastar sudores en la preparación de la guerra de todo el pueblo y no derramamiento de sangre ante el enemigo”, se realizó este sábado el Día de la Defensa en áreas del Consejo Popular Norte de la ciudad cabecera santacruceña.

La jornada presidida por Héctor Solano Montejo, primer secretario del Partido Comunista de Cuba local y presidente del Consejo de Defensa Municipal, oficiales del Sector Militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), grupos y subgrupos, inició con el lanzamiento del libro Historia abreviada de Santa Cruz del Sur de la autoría de Emilio Ricardo Fonseca Amador.

El miembro de la Unión de Historiadores en la provincia resumió en el texto cuestiones relacionadas a la vida aborigen, las luchas desde la colonia por la libertad de la Isla, hasta los daños materiales que causó a estos predios el huracán Paloma el ocho de noviembre de 2008 y el proceso de recuperación después del paso del fenómeno hidrometorólogico. La obra en formato digital se destinará a las instituciones educativas.

Seguidamente brigadistas de la Cruz Roja dieron una demostración sobre los primeros auxilios a un herido en combate, quien al fallecer es trasladado con los requisitos establecidos por necrología para el enterramiento en tiempo de guerra en transporte alternativo de tracción animal al servicio de la Empresa de Comunales.

A la vez, en otro sitio del Consejo Popular Norte de este territorio se llevó a cabo el tiro con calibre deportivo y una clase práctica combinada de las partes de la careta anti-gás, la forma de utilizar este medio de protección en caso de ataque químico o escape de amoniaco, en la que participaron estudiantes y trabajadores de distintos sectores, entre otros ejercicios.